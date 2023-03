Carlos Alcaraz (19) wint Indian Wells en is weer nummer 1 van de wereld

Botic van de Zandschulp in Doha keihard onderuit in tweede ronde tegen Franse qualifier

Botic van de Zandschulp (ATP-34) is er niet in geslaagd om de kwartfinales van het ATP-toernooi in Doha te bereiken. De 27-jarige Nederlander had verrassend genoeg weinig in te brengen tegen de qualifier Alexandre Muller (ATP-170).