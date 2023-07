Carlos Alcaraz (20) kraakt de moeilijkste code: ‘Als je de beste wilt zijn, moet je van de besten winnen’

Interview Tallon Griekspoor kijkt ogen uit op Wimbledon: ‘Zit je daar in die luxe kleedkamer met alleen de geplaatste gasten’

2023 is het jaar van Tallon Griekspoor. Met twee titels op zak begint hij in topvorm, en voor het eerst als geplaatste speler, aan Wimbledon. ,,Ik zit op een soort wolk, het leven lacht me toe.’’