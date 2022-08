Carlos Alcaraz jongste kwartfinalist in zestien jaar in Cincinnati

De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft de laatste acht bereikt op het masterstoernooi in Cincinnati. De 19-jarige Spanjaard is de jongste kwartfinalist in Cincinnati sinds Andy Murray in 2006.

Alcaraz kan in de aanloop naar de US Open klimmen naar de tweede plaats op de wereldranglijst als hij het Western & Southern Open op zijn naam schrijft.



De Spaanse tiener, nu de nummer vier van de wereld, versloeg de Kroatische routinier Marin Cilic in twee sets: 7-6, 6-1. Alcaraz treft in de kwartfinales de Brit Cameron Norrie, die de met een wildcard toegelaten Amerikaanse tiener Ben Shelton uitschakelde: 6-0, 6-2. De Spanjaard won dit jaar al vier ATP-toernooien, waaronder de masters van Miami en Madrid. Over ruim een week begint de US Open in New York, het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

De Canadees Félix Auger-Aliassime bereikte de kwartfinales nadat hij twee matchpoints had weggewerkt in zijn partij tegen Jannik Sinner. De 21-jarige Italiaan kreeg bij een stand van 6-2, 6-5 op de service van Auger-Aliassime twee mogelijkheden om de partij te beslissen. Sinner liet die kansen liggen, verloor de set via de tiebreak met 7-6 (1) en had in de derde set niets meer in te brengen: 6-1. De 22-jarige Canadees gaat nu met de Kroaat Borna Coric strijden om een plek in de halve finales. Coric versloeg na Rafael Nadal nog een Spanjaard, Roberto Bautista Agut: 6-2, 6-3.

Raducanu uitgeschakeld door Pegula

In het vrouwentoernooi in Cincinnati strandde US Open-kampioene Emma Raducanu in de derde ronde. Na zeges op Serena Williams en Victoria Azarenka moest de 19-jarige Britse het afleggen tegen de Amerikaanse Jessica Pegula: 5-7, 4-6. Pegula treft nu de Française Caroline Garcia. Petra Kvitova uit Tsjechië schakelde de als vijfde geplaatste Wimbledon-finaliste Ons Jabeur uit: 6-1, 4-6, 6-0.

