Carlos Alcaraz ligt op koers voor Sunshine Double

met video Carlos Alcaraz verliest finale van Cameron Norrie in Rio de Janeiro

Tennisser Carlos Alcaraz is in de finale in Rio de Janeiro tegen zijn eerste nederlaag van 2023 aangelopen. De Spaanse nummer 2 van de wereld verloor in drie sets van de Brit Cameron Norrie, Een week eerder in de finale in Buenos Aires won de tiener nog van de Brit. Norrie won met 5-7 6-4 7-5.