Carlos Alcaraz maakt indruk op Roland Garros en wacht titanenstrijd met Novak Djokovic

Roland Garros krijgt de halve finale waar veel tennisliefhebbers al op hoopten. Nummer één van de wereld Carlos Alcaraz won in de kwartfinales overtuigend van Stefanos Tsitsipas (6-2, 6-1, 7-6) en gaat het opnemen tegen 22-voudig grandslamwinnaar Novak Djokovic, die Karen Khachanov met 4-6, 7-6 (0), 6-2, 6-4 de baas was.

De twintigjarige leverde alleen in de tweede ronde tegen Taro Daniel een setje in, maar walst verder in Parijs over al zijn tegenstanders heen. Ook de als vijfde geplaatste Tsitsipas had weinig in te brengen tegen de Spanjaard, die vorig jaar op de US Open zijn eerste grandslamtitel pakte. De Griek dwong in de derde set nog wel een tiebreak af, maar na iets meer dan twee uur spelen was de partij voorbij.

Alcaraz kreeg ongeveer een half uur voor het laatste punt al de kans het af te maken, maar hij gaf in de derde set nog een voorsprong van 5-2 prijs. Tsitsipas knokte zich met de steun van het publiek terug tot 5-5 en werkte meerdere matchpoints weg.

Het draaide uit op een tiebreak en daarin nam Alcaraz een 6-3-voorsprong. Pas bij 6-5 maakte hij het af, op zijn zesde wedstrijdpunt. De Spanjaard, zichtbaar opgelucht, besloot het duel met een succesvolle service-volley-actie.

Oppermachtig

In de eerste twee sets was Alcaraz oppermachtig en met zijn harde slagen legde hij de weifelende Tsitsipas zijn wil op. De Griek kwam niet onder de druk vandaan en serveerde niet goed genoeg om bij te blijven. Een afstraffing bleef hem bespaard, omdat hij in de derde set de uitslag wat draaglijker wist te maken.

,,Het geloof in mezelf, de hele tijd. Dat is het belangrijkste. En ervan genieten”, antwoordde Alcaraz op de vraag wat het geheim was voor zijn uitmuntende spel in de eerste twee sets. In de derde set werd het zowaar toch nog even spannend. Alcaraz: ,,Ik verloor mijn concentratie een beetje en hij begon beter te spelen. Ik kreeg wat problemen, maar ben blij dat ik me heb herpakt. Het was nog erg pittig aan het eind.”

Alcaraz kijkt uit naar de krachtmeting van vrijdag met Djokovic. ,,Ik voel de energie en liefde van het publiek. Iedereen wil die wedstrijd zien, maar ik kijk er zelf ook naar uit. Als je de beste wil worden, dan moet je de beste spelers verslaan”, aldus de lijstaanvoerder.

Volledig scherm Novak Djokovic. © ANP / EPA

Djokovic had het eerder op de dag lastiger met de 28-jarige Khachanov. De Rus won de eerste set met 6-4 en dwong Djokovic daarna tot een tiebreak, maar verloor die met 7-0. Daarna liep Djokovic via 6-2 en 6-4 uit naar de halve finales. De partij duurde uiteindelijk 3 uur en 43 minuten. Voor Djokovic was de verloren eerste set zijn eerste setverlies op een grandslamtoernooi sinds de tweede ronde van de Australian Open. In Melbourne wist de Fransman Enzo Couacaud een set te winnen tegen de Serviër.

Het is voor de twaalfde keer dat hij doordring tot de laatste vier in Parijs. Djokovic stond vandaag voor de zeventiende keer in de kwartfinales van Roland Garros. Vorig jaar werd Djokovic in de kwartfinales uitgeschakeld. Veertienvoudig kampioen Rafael Nadal, dit jaar afwezig, was hem toen de baas. Djokovic en Nadal staan nu allebei op 22 grand slams, waarmee Djokovic komende zondag alleen het record op zijn naam kan zetten.

,,Ik kwam traag op gang, maar speelde een perfecte tiebreak. In de vierde set ging het ook nog even moeizaam, maar ik won uiteindelijk acht punten op rij om de partij binnen te halen", zei Djokovic, die het in de halve finales dus gaat opnemen tegen Carlos Alcaraz.

Wesley Koolhof verliest in kwartfinales

Wesley Koolhof heeft zijn favorietenrol in het dubbelspel op Roland Garros niet waar kunnen maken. De nummer 1 van de wereld verloor samen met de Brit Neal Skupski in de kwartfinale van Marcel Granollers uit Spanje en Horacio Zeballos uit Argentinië. Na ruim anderhalf uur stond er 6-3, 7-6 (4) op het bord in Parijs.

De 34-jarige Koolhof is weliswaar al enige tijd de beste dubbelspeler ter wereld, een eindzege op een grandslamtoernooi heeft hij nog niet op zijn palmares staan. In 2020 en vorig jaar reikte hij tot de eindstrijd op de US Open. In het gemengd dubbelspel op Roland Garros was Koolhof vorig jaar wel het beste, samen met de Japanse Ena Shibahara. Koolhof besloot zijn titel dit jaar niet te verdedigen.

Matwé Middelkoop bereikte maandag met zijn Duitse partner Andreas Mies wel de halve finale in Parijs. Het duo bleek te sterk voor titelverdedigers Jean-Julien Rojer uit Nederland en Marcelo Arévalo uit El Salvador. Middelkoop speelt vandaag ook nog de kwartfinale in het gemengd dubbelspel.

Volledig scherm Wesley Koolhof. © Getty Images

Speelschema en uitslagen

