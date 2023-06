Carlos Alcaraz naar laatste vier op Queen’s, voor het eerst in halve finale op gras

Worden mannen en vrouwen in tennis ongelijk behandeld? ‘Juist in Rosmalen zou het gelijk moeten zijn’

Op Roland Garros werd gediscussieerd over de vraag of vrouwen in het tennis wel gelijk zijn aan de mannen. Op ‘prime time’ speelden in Parijs bijna uitsluitend mannen. Hoe gaat dat deze week in Rosmalen? En hoe denken vrouwen over het thema?