Carreño Busta onderuit tegen Nadal: Schwartzman naar ATP Finals

Géén nieuwe nummer 1 Van de Zandschulp uit schema in Hamburg na valse positieve test

31 oktober Botic van de Zandschulp komt zaterdag niet in actie in de halve finales van het challengertoernooi in Hamburg. De titelhouder op het Duitse indoortoernooi had naar eigen zeggen vrijdag een positieve coronatest afgeleverd. Zaterdag testte hij echter negatief, maar toen was het al te laat.