CAS verlengt schorsing tennisster Errani

Hogenkamp roemloos onderuit in Rosmalen

12:30 Richel Hogenkamp is vandaag snel uitgeschakeld op het grastoernooi in Rosmalen. Ze verloor kansloos van Alison van Uytvanck; 6-1, 6-2. De Belgische is als zesde geplaatst en won de twee eerdere onderlinge duels van de Doetinchemse.