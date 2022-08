Casper Ruud moet even geknepen worden als hij ziet met wie hij in het Laver Cup-team zit

De Noorse nummer 7 van de wereld zit namens Team Europa in een team met Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal en Andy Murray. Ook Stefanos Tsitsipas vertegenwoordigt Europa.



,,Am I dreaming??”, schreef Ruud op Twitter bij emoticons van vier geiten, oftewel ‘GOAT’s’, refererend aan Greatest Of All Time, een term die wordt gebruikt om de beste tennisser aller tijden aan te duiden. Djokovic, Federer, Nadal en Murray zijn in totaal goed voor 66 grandslamtitels.



De Laver Cup wordt gespeeld van 23 tot en met 25 september. Namens Team Wereld doen vooralsnog Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman en Jack Sock mee in Londen.