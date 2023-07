Centre Court staat, klapt en joelt voor Wimbledons eregast Roger Federer

Het Centre Court zat nagenoeg vol vanmiddag, en dat was niet per se voor de eersterondepartij van titelverdediger Elena Rybakina. De speaker van Wimbledon had namelijk omgeroepen dat er een speciale viering zou zijn voor de vorig jaar gestopte Roger Federer. Eerst was er een korte video met hoogtepunten en bekende (oud-)tennissers die kort iets over hem zeiden. Daarna betrad Federer de Royal Box. De staande ovatie, het applaus en het steeds weer oplaaiende gejoel hadden veel langer geduurd, als Federer na een minuut of twee niet was gaan zitten. De populariteit van de Zwitser in Londen is ongeëvenaard.