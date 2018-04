Challenger Alphen van tenniskalender

Schoofs loopt finale mis op Sardinië

14 april Bibiane Schoofs is er bij een ITF-toernooi op Sardinië niet in geslaagd de eindstrijd te bereiken. De als derde geplaatste Schoofs verloor in Santa Margherita Di Pula in drie sets van de Française Myrtille Georges: 6-3 2-6 5-7.