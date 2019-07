Chan en Dodig winnen gemengd dubbelspel

Finale Wimbledon LIVE | Federer zorgt voor eerste vijfsetter sinds finale van 2014

18:28 Novak Djokovic en Roger Federer staan vanmiddag tegenover elkaar in de finale op Wimbledon. Pakt de 32-jarige Serviër zijn vijfde titel in Londen of wint de 37-jarige Zwitser voor de negende keer op Wimbledon? Novak Djokovic* - Roger Federer: 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6, 2-2 * = set begonnen met serveren