Cilic lijkt in finale kanonnenvoer

Primeur voor Marach en Pavic in dubbelspel Australian Open

15:41 De tennissers Oliver Marach en Mate Pavic hebben bij de Australian Open het dubbelspel bij de mannen gewonnen. Het Oostenrijks/Kroatische koppel, als zevende geplaatst, won in de finale van Juan Sebastian Cabal en Robert Farah uit Colombia. Na iets meer dan anderhalf uur was de winst in twee sets een feit: 6-4 6-4.