Coach Bertens optimistisch: ‘Training ging beter dan verwacht’

Video Kiki Bertens na zege in bizarre partij in rolstoel van de baan

30 september Na een hoogst merkwaardige en een ronduit belabberde partij heeft Kiki Bertens puur op karakter de derde ronde bereikt op Roland Garros. Sara Errani, die serveerde als een junior, werd na ruim drie uur worstelen met 7-6, 3-6, 9-7 verslagen. Bertens verliet Baan 14 in een rolstoel. In de derde ronde neemt Bertens, mits ze fysiek in orde is, het op tegen Katerina Siniaková, die Anastasia Pavlyuchenkova in twee sets versloeg: 6-3, 6-4.