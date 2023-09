Coco Gauff kan zich nu wél afsluiten voor druk van buitenaf: ‘Ik doe het voor mezelf, niet voor anderen’

Botic van de Zandschulp strandt in tweede ronde US Open ondanks wervelende start

Het is Botic van de Zandschulp niet gelukt de derde ronde van de US Open te bereiken. De nummer 65 van de wereld verloor na een goede start met 1-6, 6-1, 6-3, 6-3 van de Brit Dan Evans, die als 26ste geplaatst is in New York.