Dagelijks 30.000 tennisfans welkom op Australian Open

,,Dat betekent dat we over veertien dagen gezien ruim 390.000 mensen hier zullen ontvangen op Melbourne Park”, zegt Martin Pakula, de minister van Sport in Victoria. Normaal gesproken trekt de Australian Open zo’n 800.000 bezoekers. ,,Het is niet hetzelfde als de afgelopen jaren, maar dit wordt het grootste internationale evenement met publiek in vele, vele maanden”, aldus Pakula.

Met strikte maatregelen heeft Australië, dat pas over een paar weken begint met vaccineren, de afgelopen maanden het coronavirus onder controle gekregen. Dagelijks wordt er slechts een enkeling positief getest. De tennissers die meedoen aan de Australian Open en hun begeleiders moesten bij aankomst in Australië eerst twee weken in quarantaine. De meesten mochten 5 uur per dag hun hotelkamer af om te trainen. Dat gold niet voor 72 tennissers die op vluchten zaten waarvan bij aankomst iemand positief testte. Zij moesten twee weken lang op hun hotelkamer blijven.

Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint drie weken later dan normaal, op 8 februari. De komende dagen starten diverse voorbereidingstoernooien in Melbourne. Robin Haase en Botic van de Zandschulp, die zich via de kwalificaties heeft geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Australian Open, doen mee aan de Great Ocean Road Open. Haase werd bij de loting in de eerste ronde gekoppeld aan de 26-jarige Belg Kimmer Coppejans, Van de Zandschulp neemt het op tegen de 19-jarige Australiër Tristan Schoolkate die met een wildcard is toegelaten.