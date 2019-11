Dagje Davis Cup nieuwe stijl voor nagenoeg lege tribunes in hal 3

Murray ontbreekt mogelijk tegen Oranje in Brits Davis Cup-team

19 november Het meespelen van tennisser Andy Murray deze week in de Davis Cup is geen zekerheid, zegt teamcaptain Leon Smith. Hij is voorzichtig met de Schotse voormalig nummer één van de wereld, die dit jaar na lang blessureleed zijn comeback maakte en in oktober in Antwerpen voor het eerst sinds 2017 weer een toernooi won. ,,Met Andy erbij is het team sterker, maar hij is nog altijd niet op zijn oude niveau.”