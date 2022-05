Daniil Medvedev beleeft weinig plezier aan rentree na rugoperatie

ATP Genève Tallon Griekspoor bereikt na drie maanden weer eens tweede ronde

Tallon Griekspoor heeft zich op het graveltoernooi in Genève geplaatst voor de tweede ronde. Griekspoor, de huidige nummer 67 van de wereldranglijst, was in drie sets te sterk voor de Amerikaan Tommy Paul, die mondiaal de 34ste plek bezet. Het werd 7-5 6-7 (3) 6-4 voor Griekspoor.

15 mei