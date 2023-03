Daniil Medvedev dient Novak Djokovic eerste nederlaag van het jaar toe, Russisch onderonsje in finale

Medvedev stuit in de eindstrijd op zijn landgenoot Andrej Roeblev, die eerder op vrijdag van de Duitser Alexander Zverev won: 6-3 7-6 (9). Roeblev verzilverde zijn zesde matchpoint. Hij schakelde in de kwartfinale de Nederlander Botic van de Zandschulp uit.

Medvedev steekt in uitstekende vorm. Hij won de afgelopen weken de toernooien van Rotterdam en Doha. Djokovic schreef de Australian Open op zijn naam en keerde in Dubai terug op de baan. De nummer 1 van de wereldranglijst leverde in de eerste set tweemaal zijn opslagbeurt in. Hij kwam in de tweede set achter met 2-0. Medvedev verdedigde die voorsprong met succes. Hij liet de Serviër niet meer terugkomen.