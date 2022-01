Daniil Medvedev overleeft matchpoint en dringt na marathonthriller door tot halve finales Australian Open

Daniil Medvedev heeft in een zeer hoogstaande en bloedstollende partij van vier uur en drie kwartier afgerekend met Felix Auger-Aliassime. Het werd in vijf sets 6-7 (4) 3-6 7-6 (2) 7-5 6-4 voor de Rus.

Direct vanaf het begin zette de onbevangen spelende Auger-Aliassime zijn Russische tegenstander onder constante druk. Beide spelers serveerden uitstekend en zonder dat er ook maar één breekkans was, stond het al snel 5-5. Daarna verloor Medvedev als eerste zijn opslag. Auger-Aliassime had de set voor het grijpen, maar bevroor met de setwinst in zicht. Medvedev brak terug, maar moest in een tiebreak waarin beide spelers vaak hun service verloren alsnog zijn meerdere erkennen in de pas 21-jarige Canadees.

In de tweede set ging Auger-Aliassime vrolijk door met het spel dat hij ook in set één op de mat legde. Tegenstander Medvedev oogde juist aangeslagen. Vooral serverend liet de Rus het afweten: een eersteservicepercentage van 55 procent is ver beneden zijn doen en net als in de eerste set sloeg hij op belangrijke momenten (vooral aan het einde van de eerste en het begin van deze set) een dubbele fout.

Auger-Aliassime serveerde juist fantastisch en in combinatie met vele diepe slagen legde de atletische Canadees, die de set serverend was begonnen, de nummer twee van de wereld zijn wil op. Een vroege break en een snelle 3-0 voorsprong waren genoeg om de set op zijn eerste setpunt binnen te halen zonder ook maar één breakpunt tegen te hebben gehad.

In de derde set speelde Auger-Aliassime, die in de partij in totaal maar liefst 64 winners sloeg, met nog meer vertrouwen. Hij leek absoluut geen last te hebben van zenuwen, maar ook Medvedev hervond zich weer. In een heerlijke set met enkele spectaculaire punten en een verbluffend niveau behielden beide spelers, ondanks één breekkans voor Auger-Aliassime, hun eerste vier servicebeurten. Op 4-4 leek Medvedev in de problemen te komen bij 0-30, maar de Rus liet zien waarom hij tot nu toe het hele toernooi al ongenaakbaar was: met vier punten op rij trok hij de game alsnog naar zich toe.

Regen spelbreker

Op 6-6 moest een tiebreak de beslissing brengen. Op het moment dat Medvedev met 2-1 voor stond begon het echter te regenen. Het dak moest dicht, wat zorgde voor een hinderlijke onderbreking. De Rus, die net de eerste minibreak had geplaatst, kwam na de regenonderbreking snel op 5-1. Met een dicht dak kreeg Auger-Aliassime dat gat niet meer dicht: het werd 7-2.

In de vierde set bleek Auger-Aliassime allesbehalve aangeslagen door de tegenslag die hij te verwerken kreeg na de regenonderbreking. De Canadees bleef ijzersterk serveren en kwam, net als in de derde set, vaker naar het net. Op 4-4 kreeg Medvedev een breekkans, maar met een ace poetste de nummer negen van de wereld die weg. Op 4-5 kreeg Auger-Aliassime zijn eerste wedstrijdpunt op de service van Medvedev, maar net als in de derde set wist Medvedev op een cruciaal moment twee punten achter elkaar te maken en de game alsnog naar zich toe te trekken.

Auger-Aliassime leek daardoor even van slag en prompt brak Medvedev de service van de Canadees. Medvedev kreeg steeds meer vertrouwen en probeerde op 40-0 met drie setpunten voor de boeg op zijn tweede service een ace te slaan. Dat mislukte echter en Auger-Aliassime kwam terug, maar op 40-40 etaleerde de Rus eens temeer zijn klasse en even later serveerde hij de set uit met een ace.

Dokter

In de vijfde set was het Medvedev die met het meeste zelfvertrouwen speelde. De Rus brak Auger-Aliassime op 1-1 en verzilverde die break eenvoudig. Een game later liet Auger-Aliassime een dokter de baan op komen en daarna leek het, alsof de Canadees minder kracht in zijn benen had. Medvedevs voorsprong kwam op 4-3 nog even in gevaar, maar zoals eerder in de partij ook het geval was, wist Medvedev een paar sublieme punten uit de hoge hoed te toveren vanaf breakpoint tegen. Daarna serveerde hij de wedstrijd, ondanks enkele spannende games, gedecideerd uit.

In de halve finale treft Medvedev de Griekse nummer vier van de wereld, Stefanos Tsitsipas. Tsitsipas rekende eerder vandaag in een eenzijdige kwartfinale af met Jannik Sinner.

