Daniil Medvedev schiet de hoofdvogel en wint week na Rotterdam ook ATP-toernooi van Doha

Het betekende voor de 27-jarige Medvedev zijn zeventiende ATP-titel. De 35-jarige Murray blijft voorlopig op 46 toernooizeges staan. Zijn laatste triomf dateert van 2019, op de European Open in Antwerpen.



,,Het was een zware wedstrijd omdat het waaide en we moeilijk in ons ritme konden komen”, zei Medvedev, die als derde was geplaatst in Doha en na zijn overwinning in Rotterdam van de elfde naar de achtste plaats op de wereldranglijst was gestegen. ,,Het was een echt gevecht. Soms speelden we allebei slecht, soms speelden we allebei goed.”