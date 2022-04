Daniil Medvedev vanwege oorlog in Oekraïne niet welkom op Wimbledon

Wimbledon, dat van 27 juni tot en met 10 juli plaatsvindt, is het eerste tennistoernooi dat deze maatregel neemt. De tennisbonden ATP en WTA laten spelers uit beide landen sinds het begin van de oorlog nog wel meedoen, maar dan onder neutrale vlag. Zo is Medvedev in juni wel een van de blikvangers op het grastoernooi van Rosmalen.

,,We delen in de universele veroordeling van de illegale acties van Rusland en hebben de situatie zorgvuldig overwogen in de context van onze plichten jegens de spelers, onze gemeenschap en het bredere Britse publiek”, staat in een verklaring van Wimbledon. ,,We hebben ook rekening gehouden met de richtlijnen die door de Britse regering zijn opgesteld, specifiek met betrekking tot sportorganisaties en -evenementen.”

,,In de omstandigheden van een dergelijke ongerechtvaardigde en ongekende militaire agressie zou het onaanvaardbaar zijn voor het Russische regime om enig voordeel te halen uit de betrokkenheid van Russische of Wit-Russische spelers van de deelname aan Wimbledon. Het is daarom onze bedoeling, met grote spijt, om inschrijvingen van Russische en Belarussische spelers voor de editie van 2022 te weigeren.”

Ook Roeblev en Sabalenka ontbreken

Het besluit betekent dat naast Medvedev ook zijn landgenoten Andrej Roeblev (nummer 8) en Karen Chatsjanov (nummer 26) moeten thuisblijven. Bij de vrouwen staan drie tennissters uit Rusland en Belarus bij de eerste twintig op de ranglijst. Het gaat om Aryna Sabalenka (nummer 4), Anastasia Pavlioetsjenkova (nummer 15) en Victoria Azarenka (nummer 18).

,,We erkennen dat dit zwaar is voor de getroffen tennissers. Het is diep droevig dat zij moeten lijden voor de acties van de leiders van het Russische regime”, zei Ian Hewitt, voorzitter van de All England Club.

Woordvoerder Dmitri Peskov van het Kremlin hekelde eerder op de dag, toen het bericht nog niet officieel bevestigd was, het uitsluiten van Russische tennissers. ,,Gezien het feit dat Rusland een sterk tennisland is, zal het toernooi hier zwaar onder lijden. Sporters gijzelaars maken van politieke intriges is onaanvaardbaar. Ik hoop dat de spelers hun conditie niet zullen verliezen”, zei hij.

Volledig scherm Ook Aryna Sabalenka uit Belarus, de nummer vier van de wereld, mag niet meedoen aan Wimbledon. © AFP