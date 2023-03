Daniil Medvedev wint derde toernooi op rij na zege op landgenoot Roeblev

Met Samenvatting Daniil Medvedev schiet de hoofdvogel en wint week na Rotterdam ook ATP-toer­nooi van Doha

Daniil Medvedev heeft opnieuw een ATP-toernooi op zijn naam geschreven. Zes dagen na zijn eindzege op het ABN AMRO Open in Rotterdam, was de Rus ook de beste in Doha in Qatar. Medvedev won in de finale met twee keer 6-4 van de Schot Andy Murray.