Daniil Medvedev zonder setverlies door in New York

Titelverdediger Daniil Medvedev heeft zonder setverlies de derde ronde bereikt van de US Open. De Russische tennisser, nummer 1 van de wereld, versloeg de Fransman Arthur Rinderknech in het Arthur Ashe-stadion met 6-2 7-5 6-3. Medvedev had in de eerste ronde tegen de Amerikaan Stefan Kozlov ook geen set afgestaan (6-2 6-4 6-0).

De Rus gaat het nu opnemen tegen qualifier Yibing Wu, de eerste Chinees in de derde ronde in New York. De 22-jarige Wu, vijf jaar geleden winnaar van de US Open bij de junioren, is de nummer 174 van de wereldranglijst. De Chinees bereikte de derde ronde door Nuno Borges uit Portugal in vijf sets te verslaan: 6-7 (3) 7-6 (4) 4-6 6-4 6-4.

Medvedev en Rinderknech kwamen de baan van het Arthur Ashe-stadion op nadat Serena Williams de als tweede geplaatste Anett Kontaveit had verslagen. De 40-jarige Amerikaanse, waarschijnlijk bezig aan haar laatste toernooi, had daar bijna 2,5 uur voor nodig.

Volledig scherm Daniil Medvedev. © USA TODAY Sports

,,Het is niet makkelijk om pas om 10 uur ‘s avonds aan een partij te beginnen”, zei Medvedev. ,,Ik had daar gelukkig wel al wat ervaring mee. Ik heb de partij van Serena op televisie gekeken en probeerde vooral rustig te blijven en energie te sparen. Iedereen wil Serena deze week graag zien winnen. Of eigenlijk deze twee weken. Alles is voor haar mogelijk.”

De als zesde geplaatste Félix Auger-Aliassime werd uitgeschakeld. De 22-jarige Canadees, nummer 8 van de wereld, legde het af tegen de twee jaar jongere Brit Jack Draper: 4-6 4-6 4-6. Zijn landgenote Bianca Andreescu, in 2019 winnares van de US Open, bereikte in het vrouwentoernooi de derde ronde door een zege op de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia: 6-2 6-4.

Finaliste 2021 uitgeschakeld

Leylah Fernandez overleefde de tweede ronde niet. De als veertiende geplaatste Canadese (19) haalde vorig jaar nog de finale in New York. De Russin Ljoedmila Samsonova was met 6-3 7-6 (3) te sterk voor de finaliste van 2021. In aanloop naar de US Open schreef Samsonova, de nummer 35 van de wereld, het WTA-toernooi van Cleveland op haar naam. Fernandez verloor vorig jaar in de eindstrijd met 6-4 6-3 van de Britse Emma Raducanu, die dit jaar zelfs niet voorbij de eerste ronde kwam. De Française Alizé Cornet was haar de baas.

Volledig scherm Leylah Fernandez. © AP