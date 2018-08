Davis Cup na 118 jaar op de schop: World Cup of Tennis

Hogenkamp dit jaar niet aanwezig bij US Open

13 augustus Richèl Hogenkamp slaat dit jaar het US Open in New York (27 augustus - 9 september) over. De huidige nummer 137 van de wereldranglijst betreurt op Twitter haar absentie bij het laatste grandslamtoernooi van het jaar. ,,Maar ik weet dat het voor dit moment de juiste beslissing is. Tot volgend jaar New York'', laat de 26-jarige speelster weten.