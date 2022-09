Davis Cup: Verenigde Staten verslaat Kazachstan in groep van Nederland

Casper Ruud eerste halvefina­list op US Open na overtuigen­de zege op Matteo Berrettini

Casper Ruud heeft zich ten koste van Matteo Berrettini verzekerd van een plek in de halve finales van de US Open. De als vijfde geplaatste Noor had aan drie sets voldoende om zich te ontdoen van de Italiaan, de nummer 13 van de plaatsingslijst: 6-1, 6-4, 7-6 (4).

6 september