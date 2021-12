Daviscup: zelfs Djokovic kan Servië niet redden tegen Kroatië

Probleem voor Djokovic? Alle deelnemers Australian Open moeten ingeënt zijn

Novak Djokovic, de nummer één van de wereld, en alle andere tennisspelers moeten ingeënt zijn tegen COVID-19 om in januari mee te kunnen doen aan de Australian Open, meldt toernooichef Craig Tiley zaterdag. ,,Er wordt veel gespeculeerd over vaccinatie en voor alle duidelijkheid, toen de (staats)premier aankondigde dat iedereen ter plekke gevaccineerd moet zijn, hebben we dat duidelijk gemaakt aan de spelersgroep.”

