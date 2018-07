De Bakker schakelt als tweede geplaatste Tsjech uit

Bertens zeventien­de op wereldrang­lijst, reuzen­sprong Williams

16 juli Tennisster Kiki Bertens is na Wimbledon drie plaatsen gestegen op de wereldranglijst. Ze klom van de twintigste naar de zeventiende plek. Het is niet haar hoogste ranking ooit, want in mei stond de Wateringse heel even vijftiende. Bertens speelde afgelopen weken haar beste toernooi op het Londense gras; ze reikte tot de kwartfinales.