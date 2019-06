De bizarre cijfers van Nadal op Roland Garros

Nadal na nieuwe titel in Parijs: ‘Het is een moeilijke weg geweest’

9 juni Rafael Nadal was na het voor zijn doen moeizaam verlopen gravelseizoen extra gebrand op titelprolongatie. De afgelopen twee weken bewees de Spanjaard, die Dominic Thiem in de finale in vier sets versloeg, nog maar eens dat hij op zijn 33e nog altijd de absolute heerser is op gravel.