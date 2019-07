De laatste les voor Kiki is: aanpakken die hap!

Samenvatting Zwakke beurt kost Bertens de kop op Wimbledon

6 juli Wimbledon 2019 zit erop voor Kiki Bertens. Kwam ze in de eerste twee rondes nog weg met wisselvallig spel, tegen Barbora Strycova lukte dat vanmiddag niet. De Tsjechische won: 5-7, 1-6. Het was na de uitschakelingen in de tweede ronde op de Australian Open en Roland Garros dit jaar opnieuw een te vroege exit voor de huidige nummer 4 van de wereld.