De meest bekeken vrouw op de US Open: Megan Lucky slaat opnieuw biertje in één keer achterover

Daniil Medvedev zonder setverlies door in New York

Titelverdediger Daniil Medvedev heeft zonder setverlies de derde ronde bereikt van de US Open. De Russische tennisser, nummer 1 van de wereld, versloeg de Fransman Arthur Rinderknech in het Arthur Ashe-stadion met 6-2 7-5 6-3. Medvedev had in de eerste ronde tegen de Amerikaan Stefan Kozlov ook geen set afgestaan (6-2 6-4 6-0).

1 september