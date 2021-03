De Minaur drijft landgenoot tot wanhoop in ellenlange monsterrally met bizarre afloop

De Minaur won zonder problemen de eerste set (6-1) en leek ook in de tweede set zonder problemen op de overwinning af te stevenen. De Minaur, de nummer 23 van de wereld, leidde met 4-0 en had een plek in de achtste finales binnen handbereik. Maar toen kantelde plots de wedstrijd en leverde De Minaur twee keer zijn service in.



Bij een 4-3 stand dacht Millman weer op gelijke hoogte te kunnen komen, maar juist op dat moment speelde De Minaur weer zijn beste tennis. Na een ongekende rally van maar liefst 44 slagen won De Minaur uit geslagen positie het punt en dreef hij Millman tot wanhoop. Millman kon het niet geloven dat De Minaur toch nog het punt binnensleepte.



De Minaur won de partij uiteindelijk nog wel met 6-1 en 6-4. In de achtste finales treft hij Kei Nishikori.