De roots van Novak Djokovic: in Belgrado is de vraag wie de grootste is al lang beantwoord

Tieners Fernandez en Raducanu in finale US Open

De US Open krijgt zaterdag een bijzondere finale met twee tieners die hun eerste grandslamfinale spelen: de 18-jarige Britse Emma Raducanu en de 19-jarige Canadese Leylah Fernandez. Raducanu is zelfs de eerste qualifier ooit die in de finale van een grand slam staat en ook de jongste finaliste sinds Maria Sjarapova in 2004 op 17-jarige leeftijd Wimbledon won.