De strijd van Djokovic: ‘Als hij Australian Open alsnog mag spelen, dan wint hij alle partijen in drie sets’

In Australië geweigerde Novak Djokovic wil uitzetting via rechter voorkomen

Novak Djokovic kon bij aankomst in Australië geen goede reden geven waarom hij niet is gevaccineerd. Douanebeambten besloten daarom dat de tennisser het land niet in mocht. De tennisser zit momenteel in een quarantainehotel in Melbourne en probeert via de rechter uitzetting te voorkomen. De zaak dient maandag.

12:33