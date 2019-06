De worsteling van Thiemo De Bakker: ‘Genieten, dat mis ik’

Rus, Hogenkamp en Kerkhove door in kwalifica­tie Wimbledon

25 juni De Nederlandse tennissters Arantxa Rus, Richèl Hogenkamp en Lesley Kerkhove zijn nog in de race voor deelname aan het hoofdtoernooi van Wimbledon. Zij wonnen alle drie hun partij in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi. De tennissters zijn nog twee zeges verwijderd van het hoofdschema in Londen. De andere Nederlandse deelneemster aan de kwalificaties, Bibiane Schoofs, strandde vroegtijdig.