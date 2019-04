Degradatie nabij voor tennissters na slechte start in Fed Cup

Misaki Doi was in de openingspartij te sterk voor Richèl Hogenkamp: 6-3, 6-4. In de tweede partij had Nao Hibino weinig problemen met Bibiane Schoofs: 6-1, 6-2. Die laatste partij was al na 54 minuten klaar. Zondag volgen nog twee enkelpartijen. Mocht Nederland de stand gelijk trekken dan beslist een dubbel over wie er op het op één na hoogste niveau van het landentennis mag blijven uitkomen.