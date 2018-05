Del Potro door liesblessure onzeker voor Roland Garros

,,Uit medisch onderzoek is gebleken dat ik een liesblessure eerste graad heb. Ik ben met de revalidatie begonnen en hoop over enkele dagen te kunnen zeggen of ik in de Franse Open op Roland Garros kan spelen'', aldus de 29-jarige Del Potro, die tot dusver een sterk jaar kende met toernooizeges in Acapulco en Indian Wells.

Roland Garros, het eerste grandslamtoernooi van dit jaar, begint op 27 mei.