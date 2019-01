Del Potro meldt zich af voor Australian Open

Australian Open verhoogt prijzen­geld opnieuw

31 december De Australian Open heeft opnieuw het prijzengeld verhoogd. Meldde directeur Craig Tiley in oktober nog dat het totaal aan prijzengeld was verhoogd naar 60,5 miljoen Australische dollars, maandag verhoogde hij dat nog eens naar 62,5 miljoen dollar. Dat is omgerekend 38,6 miljoen euro. Volgens het grandslamtoernooi in Melbourne verhogen ze het prijzengeld ten opzichte van 2018 met 14 procent.