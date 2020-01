Del Potro mist ook Australian Open vanwege knieblessure

De revalidatie neemt meer tijd in beslag dan gedacht. Del Potro ontbrak al op Wimbledon en de US Open en hij moet nu ook het eerste grandslamtoernooi van 2020 overslaan. ,,We wensen je het beste met je herstel, hopelijk zien we je snel terug in Australië", schreef de organisatie van de Australian Open in een bericht op Twitter over de afmelding van Del Potro, die twee keer de kwartfinales haalde in Melbourne.



De lange Argentijn, in 2009 winnaar van de US Open, behoorde een jaar geleden nog tot de top 5 van de wereldranglijst. Del Potro is nu afgezakt naar plek 120. Eerder meldden onder anderen Kei Nishikori en Andy Murray zich vanwege fysieke problemen af voor de Australian Open.