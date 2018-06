Del Potro overklast Cilic en plaatst zich voor laatste vier

Vanwege de regenonderbreking gisteren moesten Del Potro en Cilic hun kwartfinale vanmiddag bij 5-5 in de tiebreak van de eerste set hervatten. Cilic verspeelde meteen twee punten waardoor de heren na een minuut weer op de stoeltjes plaats mochten nemen.



Waar de Kroaat en Argentijn gisteren zo aan elkaar gewaagd waren, was Del Potro vandaag duidelijk de betere. Leunend op zijn krachtige service greep Cilic nog wel de tweede set, maar daarna was het Del Potro dat de klok sloeg. De nummer 5 van de plaatsingslijst won zijn servicegames eenvoudig en voerde de druk op die van Cilic steeds verder op. Eén break in de derde en vierde set bleek genoeg voor de winst.



De 29-jarige Del Potro bereikte in 2009 al eens de halve finales in Parijs, waarin hij moest buigen voor Roger Federer. De Zwitser pakte vervolgens ook de enige grandslamtitel die nog ontbrak op zijn erelijst.



Nadal won eerder vandaag al van Diego Schwartzman. De andere halve finale gaat tussen Dominic Thiem en Marco Cecchinato.