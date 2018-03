Del Potro tegen Raonic in halve finale

De 29-jarige Argentijn bedwong de Duitse veteraan Philipp Kohlschreiber in drie sets: 3-6 6-3 6-4. Del Potro werkte in de beslissende set vier breakpoints voor Kohlschreiber weg en pakte zelf in de vijfde game wel zijn kans.



De nummer acht van de wereld neemt het in de halve finale op het Amerikaanse hardcourt op tegen Milos Raonic. De Canadees, door de nodige blessures afgezakt naar de 38e plek op de mondiale ranglijst, versloeg de Amerikaan Sam Querrey: 7-5 2-6 6-3.



De andere halve finale gaat tussen titelverdediger Roger Federer en de Kroatische verrassing Borna Coric. De 36-jarige Zwitser verzekerde zich in Indian Wells al van een langer verblijf aan kop van de wereldranglijst. Federer, die dit jaar nog altijd ongeslagen is, moest daarvoor de laatste vier bereiken.