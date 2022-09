Demi Schuurs eenvoudig naar laatste acht dubbelspel US Open, ook Koolhof bereikt kwartfinales

Tallon Griekspoor spaart zichzelf niet: ‘Schandalig niveau, dit was mijn slechtste wedstrijd ooit’

Tallon Griekspoor liet weinig heel van zichzelf na zijn nederlaag in de eerste ronde van de US Open tegen Federico Coria (7-5, 6-4, 6-3). ,,Dit was mijn slechtste wedstrijd ooit.”

30 augustus