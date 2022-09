Demi Schuurs eenvoudig naar laatste acht dubbelspel US Open

Onbekende Oekraïense in tranen na stunt tegen Simona Halep in eerste ronde

Simona Halep is al in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De Roemeense nummer 7 van de wereld liet zich in drie sets verrassen door de onbekende Oekraïense Daria Snigur, de mondiale nummer 124. Het werd 6-2 0-6 6-4.

29 augustus