Demi Schuurs sneuvelt in kwartfinale dubbelspel Australian Open

Alexander Zverev meldt zich na Australian Open voor de zesde keer in Rotterdam

Alexander Zverev maakt volgende maand zijn opwachting op het ABN AMRO Open in Rotterdam. De 25-jarige Duitser, die een groot deel van 2022 miste wegens een enkelblessure, is de nummer 13 van de wereld. In 2020 stond hij in de finale van de US Open.

16 januari