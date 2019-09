Derde titel in 2019 voor De Minaur

Bertens treft mondiale nummer 27 Jastremska in tweede ronde Peking

10:47 Kiki Bertens neemt het in de tweede ronde van de China Open op tegen Dajana Jastremska. De Oekraïense tennisster versloeg in Peking in de eerste ronde de Française Caroline Garcia met overtuigende cijfers: 6-1 6-1. Bertens had een dag eerder de tweede ronde bereikt door Donna Vekic uit Kroatië te verslaan.