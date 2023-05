Deze Nederlanders gaan een gooi doen naar het hoofdtoernooi van Roland Garros

Arantxa Rus pas na midder­nacht onderuit in Rome

Arantxa Rus heeft op het grote WTA-toernooi van Rome in de eerste ronde verloren van de Italiaanse Camila Giorgi. De beste tennisster van Nederland won nog wel de eerste set, maar moest toch in drie sets buigen voor de nummer 37 van de wereld: 4-6, 6-2, 6-3. De partij op het centercourt van het Foro Italico duurde ruim twee uur en was pas na middernacht afgelopen.