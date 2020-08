Deze toppers zijn wél van de partij in New York

US OpenHet regende de afgelopen weken afmeldingen voor de US Open. Roger Federer en Rafael Nadal zijn er bij de mannen niet bij. Bij de vrouwen ontbreken liefst zes speelsters uit de top 10, onder wie titelverdedigster Bianca Andreescu en Kiki Bertens. Welke toppers zijn er wel afgereisd naar New York?

Novak Djokovic (1ste geplaatst)

Bij de mannen zijn alle ogen gericht op Novak Djokovic. De Serviër won het Grand Slam-toernooi in 2011, 2015 en 2018 en verkeert in goede vorm. Vorige week schreef hij het Masters-toernooi van Cincinnati op zijn naam door in New York onder anderen Roberto Bautista-Agut en Milos Raonic te verslaan. Afgelopen zomer kwam hij nog negatief in het nieuws doordat hij de coronaregels aan zijn laars lapte op zijn eigen tennisfeestje in Servië, genaamd Adria Tour. Meerdere spelers die het toen niet zo nauw namen met het opvolgen van de regels, zijn 'gewoon’ van de partij in New York. Omdat het deelnemersveld erg is gedevalueerd, ligt de weg voor Djokovic open naar zijn achttiende Grand Slam-titel. Nadal (vindt het gevaarlijk) en Federer (geblesseerd) zijn er bijvoorbeeld niet bij.

Volledig scherm Novak Djokovic is de absolute topfavoriet bij de mannen. © AFP

Daniil Medvedev (3)

Heeft als doel om zeven wedstrijden te winnen en daarmee zijn eerste Grand Slam-titel binnen te harken. De 24-jarige Rus is de nummer vijf van de wereld en is in New York als derde geplaatst. Vorig jaar wist hij na een ijzersterk hardcourtseizoen de finale van de US Open te bereiken, maar hield Rafael Nadal hem van de titel af. Dit jaar heeft hij van de afwezige Nadal geen last. In de kwartfinale wacht mogelijk een ontmoeting met Matteo Berrettini, de verrassende halve finalist van vorig jaar.

Volledig scherm Daniil Medvedev, kanshebber voor de titel. © AP

Dominic Thiem (2)

De Oostenrijker is als tweede geplaatst in New York, maar behoort niet tot de absolute topfavorieten. Thiem speelt liever op gravel en kwam in New York nog nooit verder dan de kwartfinale. In januari haalde Thiem nog de finale van de Australian Open, waarin Djokovic hem in vijf sets uiteindelijk de baas was.

Stefanos Tsitsipas (4)

Hij is een van de grootste talenten op de tour, maar net als zijn generatiegenoot Alexander Zverev heeft Stefanos Tsitsipas nog niet veel laten zien op de Grand Slams. De talentvolle Griek begon vorig jaar sterk aan het seizoen met een halve finaleplaats op de Australian Open, maar moest in de maanden erna Wimbledon en de US Open al na slechts één ronde verlaten. Tsitsipas en Zverev zitten in hetzelfde kwart van het speelschema en dat biedt beide spelers kansen, al wacht in de halve finale mogelijk een ontmoeting met Djokovic. Hét moment om het stempel 'eeuwig talent’ in te ruilen voor een mooie titel.

Naomi Osaka (4)

Bij de vrouwen doen er zes speelsters uit de top 10 niet mee aan de US Open. Ashleigh Barty, Simona Halep, Elina Svitolina, Andreescu, Bertens en Belinda Bencic vinden het allemaal niet verantwoord om af te reizen naar de Verenigde Staten. Naomi Osaka, geboren in Japan maar opgegroeid in de VS, is bij afwezigheid van al die toppers de topfavoriet. En dat is opvallend, want ook Serena Williams is van de partij. In 2018 wist de toen 20-jarige Osaka haar idool Williams in de finale nog te verslaan en kroonde zich daarmee tot jongste winnares van de US Open ooit. Een finale met twee gezichten, want Williams kreeg het aan de stok met de umpire. Vorige week maakte Osaka zowel op als naast de baan indruk door de finale van het Masters-toernooi van Cincinnati te bereiken en door een politiek statement te maken in het racismedebat. Dat had ook gevolgen voor haar sportieve prestaties, want vermoeid moest ze opgeven voor de finale. Viktoria Azarenka greep de titel.

Volledig scherm Serena Williams geeft Naomi Osaka een knuffel. © AP

Serena Williams (3)

Ze heeft nog maar één Grand Slam-titel nodig om op gelijke hoogte te komen met Margaret Court, maar er lijkt wel een vloek te heersen op de 24ste titel van Serena Williams. Al vier keer stond ze in de finale sinds haar laatste grote overwinning in 2017, maar telkens zonder succes. Hoewel ze een lastige loting heeft (oud-winnares Sloane Stephens mogelijk in de derde ronde, Maria Sakkari mogelijk in de vierde ronde) behoort ze uiteraard tot de favorieten.

Karolina Pliskova (1)

De nummer drie van de wereld voert het deelnemersveld bij de vrouwen aan. De 28-jarige Tsjechische moet het vooral van haar sterke service hebben en daarom ligt de hardcourtbaan haar goed. In 2016 bereikte ze de finale van de US Open, maar was Angelique Kerber in drie sets te sterk. In de vierde ronde wacht mogelijk opnieuw een ontmoeting met Kerber, die dan in de derde ronde wel eerst moet afrekenen met de enige Nederlandse deelneemster Arantxa Rus. In de halve finale wacht voor Pliskova mogelijk een ontmoeting met Osaka, waarna in de eindstrijd een ontmoeting met Williams kan volgen. Een loodzware loting, maar niet onmogelijk.

Sofia Kenin (2)

Tot ieders verrassing won Sofia Kenin dit jaar de Australian Open en mogelijk voegt ze daar ook de US Open aan toe. Kenin is als tweede geplaatst en heeft goed geloot. Aryna Sabalenka, Elise Mertens en Kim Clijsters zitten in haar deel van het speelschema. Mocht ze de halve finale bereiken, volgt mogelijk een ontmoeting met Serena Williams of Garbine Muguruza, die in de Australian Open-finale nog door Kenin werd verslagen. Nadeel voor Kenin: verder dan de derde ronde kwam ze in New York nog nooit.

Volledig scherm Sofia Kenin versloeg in Melbourne Garbine Muguruza. © AFP