Diede de Groot schrijft geschiedenis met Golden Grand Slam: vijf titels in 2021

Diede de Groot heeft geschiedenis geschreven in New York. De Nederlandse rolstoeltennisster wint een Golden Grand Slam door in een kalenderjaar de beste te zijn op de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, de Paralympische Spelen en nu dus ook de US Open.

Ze versloeg haar Japanse rivale Yui Kamiji in de finale met 6-3, 6-2. Gisteren won De Groot samen met Aniek van Koot ook al de dubbeltitel bij de vrouwen op de US Open. De Groot is voor het vierde jaar op rij de sterkste op de US Open.



Ruim een week geleden pakte De Groot, de nummer 1 van de wereld, ten koste van de Aziatische ook al de paralympische titel in Tokio.

De Groot is de eerste tennisster die erin slaagt een Golden Grand Slam te pakken sinds Steffi Graf in 1988. De Duitse veroverde in dat jaar olympisch goud in Seoul en won net als De Groot alle grandslamtoernooien.

Voor De Groot is het haar twaalfde grandslamtitel in het enkelspel in totaal. Ze pakte gisteren in New York met Aniek van Koot ook de dubbeltitel.

Novak Djokovic (34) kan Rafael Nadal en Roger Federer vanavond passeren door zijn 21ste Grand Slam te winnen. De Serviër kan na Don Budge (in 1938) en Rod Laver (in 1962 en 1969) de derde mannelijke tennisser worden die alle vier de Grand Slams in een kalenderjaar wint.



Bij de vrouwen slaagden Maureen Connolly (in 1953), Margaret Court (in 1980) en Steffi Graff (in 1988) erin om alle vier de Grand Slams te veroveren in een kalenderjaar. Laatstgenoemde won dus ook goud op de Olympische Spelen in dat jaar. In het dubbelspel waren er ook veertien spelers die een Golden Slam wonnen.

Yui Kamiji verloor opnieuw in de finale van Diede de Groot.

Volledig scherm © AFP

Diede de Groot gisteren met Aniek van Koot na de gewonnen dubbelfinale.