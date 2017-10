Dimitrov als eerste Bulgaar naar ATP Finals

WTA Finals Pliskova als eerste zeker van halve finales

24 oktober Karolina Pliskova heeft zich vandaag verzekerd van een plek in de halve finales van de WTA Finals. De Tsjechische was dinsdag in haar tweede groepswedstrijd in Singapore met twee keer 6-2 te sterk voor de Spaanse Garbine Muguruza.