Dimitrov weerstaat servicegeweld Kyrgios in sensationele partij

Kyrgios leunde in de partij zwaar op zijn keiharde opslag en sloeg in totaal 36 aces. Dimitrov was daardoor gedwongen ook secuur te serveren. Hij slaagde er in de tweede set bij 3-3 in voor het eerst een breakpoint te verzilveren. Kyrgios brak echter terug, waardoor die set evenals de eerste in een tiebreak uitmondde. Beide keren was Dimitrov iets beter.



In de derde set had Kyrgios de overhand en won met 6-4, maar de als zeventiende geplaatste Australiër kon het overwicht niet doorzetten in het vierde bedrijf. Het werd wederom een tiebreak en opnieuw toonde Dimitrov zich daarin de koelbloedigste. De Bulgaar treft in de kwartfinales de Brit Kyle Edmund, die zich voor het eerst in zijn carrière bij de laatste acht van een grandslamtoernooi heeft geschaard.